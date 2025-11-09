حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون الطقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، مع تواجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه ومدن القناة ومدينتي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 م والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 م والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنها 28 20

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 27 19

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 27 19

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 29 20

نخل 27 12

كاترين 25 08

الطور 29 19

طابا 28 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 27 18

العلمين 26 17

مطروح 25 16

السلوم 26 16

سيوة 26 13

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 32 21

حلايب 30 22

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 31 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 31 16

أسيوط 31 17

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 34 22

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 33 23

المدينة 32 19

الرياض 28 16

المنامة 28 22

أبوظبى 32 23

الدوحة 31 22

الكويت 31 16

دمشق 26 12

بيروت 26 22

عمان 27 15

القدس 26 15

غزة 26 21

بغداد 34 20

مسقط 30 22

صنعاء 22 07

الخرطوم 37 27

طرابلس 23 18

تونس 23 14

الجزائر 20 09

الرباط 21 10

نواكشوط 32 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 03

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 25 10

نيودلهى 26 14

جاكرتا 33 25

بكين 15 02

كوالالمبور 35 24

طوكيو 21 11

أثينا 21 14

روما 18 07

باريس 13 09

مدريد 15 07

برلين 10 05

لندن 15 10

مونتريال 02 03-

موسكو 06 04

نيويورك 11 01

واشنطن 10 00

أديس أبابا 23 09