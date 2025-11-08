حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنها 27 19

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 27 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 30 20

نخل 27 12

كاترين 25 08

الطور 29 19

طابا 28 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 27 18

العلمين 26 17

مطروح 25 16

السلوم 24 16

سيوة 26 13

رأس غارب 32 22

الغردقة 31 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 30 16

أسيوط 31 17

سوهاج 33 18

قنا 35 20

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

الوادي الجديد 33 17

أبو سمبل 34 21

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 23

المدينة المنورة 32 19

الرياض 28 16

المنامة 30 22

أبوظبي 32 23

الدوحة 31 22

الكويت 31 16

دمشق 26 09

بيروت 26 22

عمان 27 15

القدس 26 15

غزة 26 21

بغداد 34 20

مسقط 30 22

صنعاء 22 07

الخرطوم 37 25

طرابلس 27 18

تونس 23 14

الجزائر 18 11

الرباط 21 10

نواكشوط 34 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 03

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 25 10

نيودلهي 26 14

جاكرتا 33 25

بكين 15 04

كوالالمبور 35 24

طوكيو 17 11

أثينا 23 17

روما 18 10

باريس 13 07

مدريد 15 05

برلين 10 05

لندن 15 10

مونتريال 04 01

موسكو 08 04

نيويورك 15 10

واشنطن 17 09

أديس أبابا 23 09