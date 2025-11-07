قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
أخبار البلد

الطقس غدا.. خريفي مائل للبرودة يصاحبه أمطار بهذه المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدًا السبت الموافق 8 نوفمبر 2025، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

درجات الحرارة غدا السبت

وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، إن درجات الحرارة غدا المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 26 للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 26 للعظمى و27 للصغرى، وشمال الصعيد 28 للعظمى و29 للصغرى، وجنوب الصعيد 33 للعظمى و34 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية كثيفة ستتكوّن من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار خفيفة على السواحل والوجه البحري

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس غدا، فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، أن الطقس غدا، سوف يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية في بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنيةً السلامة للجميع.

الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة الطقس غدا درجات الحرارة غدا

