أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة

تشهد محافظة مطروح اليوم الجمعة أجواء خريفية مع اعتدال درجة الحراراة نهارا وانخفاظها فى المساء والساعات المكبرة من الصباح مع توقع سقوط امطار خفيفة على الساحل الشمالى .

كما شهدت الطرق الدولية شبورة مائية في الساعات المبكرة من الصباح،الباكر مما ادى لانخفاض الرؤية الأفقية.

اما عن حالة البحر المتوسط يشهد أمواجًا خفيفة يتراوح ارتفاعها بين 1 و1.5 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية على معظم المناطق مع نشاط خفيف في بعض الفترات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجمعية أصول الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظيم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة " حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تقديم المساعدات علي المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف الجمعية المشاركة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع شنط مواد غذائية و٥ أجهزة عرائس وعدد ٥ مشروعات فقاصة الإنتاج دواجن و10 مشروعات افران مخبوزات وو10 مشروعات ماكينة خياطة و10 مشروعات تطريز بالإضافة إلي مبالغ ماليه لكل مستفيد من المشروع .

وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز و رؤوساء القري ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية وعدد من مناديب المناطق بسيوة.

وأعربت الدكتورة رانيا رضوان عن خالص تقديرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.