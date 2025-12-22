قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار السيارات| سعر هوندا أكورد 2026.. تسلا متهمة بالكذب على عملائها وتعريضهم للموت

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

ماذا تفعل عند تلف ناقل الحركة الأوتوماتيكي أثناء القيادة؟.. نصائح مهمة

​يقدم هذا التقرير دليلاً عمليًا للتعامل مع المواقف الحرجة عند تعطل "الفتيس" فجأة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالهدوء وتفعيل أضواء التحذير فورًا. يوضح المقال خطوات تقليل السرعة تدريجيًا ومحاولة نقل الحركة إلى الوضع المحايد (N) للسيطرة على السيارة، وذلك لتفادي وقوع حادث مروعًا أو إلحاق ضررًا جسيمًا بمكونات المحرك وناقل الحركة.

أسعار هوندا أكورد 2026 هايبرد في السعودية

​استعرضت هوندا تفاصيل أسعار طراز "أكورد 2026 هايبرد" المترقب في الأسواق السعودية، مسلطة الضوء على التحديثات التقنية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن كفاءة الوقود والفخامة. يأتي هذا الطراز ليعزز حضور السيارات الهجينة في المملكة، مع تقديم خيارات متنوعة من التجهيزات التي تضمن تجربة قيادة متطورة تجمع بين الأداء القوي والمحافظة على البيئة بشكل ملحوظًا.

اتهام عائلة تسلا بـ"الكذب" بشأن نظام القيادة الآلية بعد حادث تصادم مميت

تواجه شركة تسلا ضغوطًا قانونية واجتماعية متزايدة بعد اتهامات وجهتها إحدى العائلات للشركة بتضليل الجمهور حول قدرات نظام "الطيار الآلي"، وذلك في أعقاب حادث تصادم مأساوي أدى لوفاة أحد الأشخاص. تثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول مدى أمان أنظمة القيادة الذاتية ومسؤولية الشركات في توضيح حدود التكنولوجيا للمستخدمين لتجنب الثقة المفرطة التي قد تؤدي لنتائج كارثية.

هل ينبغي لشركة جنرال موتورز التخلي عن شاحناتها الكهربائية مثل فورد ورام؟

​يطرح هذا التحليل تساؤلات حول استراتيجية جنرال موتورز في قطاع الشاحنات الكهربائية، خاصة بعد تراجع بعض المنافسين مثل فورد ورام عن خططهم الطموحة نتيجة لتحديات السوق وتكلفة الإنتاج. يناقش المقال موازنة الشركة بين الالتزام بمستقبل خالٍ من الانبعاثات وبين الواقع الاقتصادي الذي يتطلب مرونة عالية في الإنتاج لمواجهة التغيرات في طلب المستهلكين عالميًا.

توقعات بارتفاع أسعار هذه السيارات الأمريكية.. والأثرياء يتجهون للمستعمل

​تشير التوقعات الاقتصادية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في قطاع السيارات الأمريكية الحديثة، مما دفع فئة كبيرة من المشترين، بما في ذلك الأثرياء، نحو سوق السيارات المستعملة الفاخرة. يعكس هذا التوجه رغبة المستهلكين في الحصول على قيمة أفضل مقابل المال وتجنب التراجع السريع في قيمة السيارات الجديدة، مما ينعش سوق "المستعمل" بطريقة تجعل المنافسة فيه قوية جدًا.

