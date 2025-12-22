قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توقعات بارتفاع أسعار هذه السيارات الأمريكية.. والأثرياء يتجهون للمستعمل

عزة عاطف

كشفت دراسة حديثة أجرتها "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG) بالتعاون مع "duPont REGISTRY" عن آفاق واعدة تنتظر سوق السيارات الفاخرة والخارقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد القادم. 

وتشير التوقعات إلى أن حجم هذا السوق، الذي يقدر حاليًا بنحو 110 مليارات دولار، مرشح ليصل إلى ما بين 180 و215 مليار دولار بحلول عام 2035. هذا النمو القوي يعكس رغبةً متزايدةً من قبل الأثرياء في اقتناء مركبات تمثل رمزًا للمكانة الاجتماعية والتميز التقني، مما يضع صناع السيارات أمام تحدي الابتكار المستمر لتلبية تطلعات جيل جديد من المشترين.

الفئة الذهبية وهيمنة السيارات تحت الـ 170 ألف دولار

تتوقع الدراسة أن يتركز الزخم الأكبر في الشريحة السعرية التي تتراوح بين 100,000 و170,000 دولار، حيث يُنتظر أن تسجل هذه الفئة معدل نمو سنوي يتراوح بين 6% و8%. 

ورغم أن الهوامش الربحية قد تكون أعلى في فئات "السيارات الفائقة" التي تتجاوز نصف مليون دولار، إلا أن شريحة الـ 100 ألف دولار تظل هي المحرك الأساسي لحجم المبيعات الإجمالي. 

وتؤكد البيانات أن هذه الفئة تجذب شريحةً واسعةً من المهنيين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن مزيج مثالي بين الأداء الرياضي والفخامة اليومية، مما يجعلها القلب النابض للسوق في السنوات القادمة.

صعود سوق المستعمل كخيار استراتيجي للأثرياء

في تحول لافت، يشير التقرير إلى أن سوق السيارات الفاخرة "المستعملة" سينمو بمعدل أسرع بمرة ونصف من سوق السيارات الجديدة؛ حيث من المتوقع أن تحقق مبيعات السيارات المستعملة في فئة الـ 100 ألف دولار نموًا سنويًا يصل إلى 8%. 

ويعود هذا التوجه إلى ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة بشكل حاد، بالإضافة إلى رغبة المشترين في الحصول على طرازات نادرة أو إصدارات خاصة لم تعد متوفرة في خطوط الإنتاج الحالية. 

هذا الازدهار في السوق الثانوية يعيد صياغة مفهوم "الاستثمار في السيارات"، حيث تصبح المركبات الفاخرة أصولاً تحتفظ بقيمتها بشكل جيد بمرور الزمن.

تبرز الدراسة تغييرًا جذريًا في سلوك المشترين، خاصة من جيل "الألفية" وجيل "زد" (Gen Z)، حيث يميل هؤلاء الشباب إلى البحث والمقارنة بشكل شبه يومي عبر المنصات الرقمية، حتى دون وجود نية فورية للشراء. 

وتتميز هذه الشريحة بضعف الولاء للعلامة التجارية الواحدة مقارنة بالأجيال الأكبر سناً، حيث يبدون انفتاحاً كبيراً على تجربة علامات تجارية جديدة ومبتكرة. 

هذا السلوك يفرض على الشركات العريقة إعادة التفكير في استراتيجياتها التسويقية لتقديم تجارب رقمية غامرة واتصالات عاطفية أعمق، لضمان جذب هذه العقول الشابة التي ترى في السيارة الفاخرة "مكافأةً" شخصيةً أو فرصةً استثماريةً ذكيةً.

لا يزال المحرك العاطفي هو الدافع الأول لعمليات الشراء عبر مختلف الأجيال، حيث يربط المشترون بين تصميم السيارة وهويتهم الشخصية. 

وبينما يركز كبار السن (فوق 60 عاماً) على التكنولوجيا المتطورة وامتلاك أحدث الموديلات، يميل المشترون الأصغر سنًا إلى النظر للسيارة كجزء من أسلوب حياة متكامل. 

ومع توقعات بأن تصل حصة السيارات الكهربائية الفاخرة إلى مستويات قياسية بحلول 2035، يبقى التحدي الأكبر للعلامات التجارية هو كيفية الحفاظ على "الروح" والتميز الميكانيكي في عصر الصمت الكهربائي، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الذي لا يعرف حدوداً للنمو.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

صورة أرشيفية

شاهد.. موقع انفجار سيارة بموسكو ومقتل جنرال روسي رفيع المستوى

صورة أرشيفية

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

صورة أرشيفية

تشجيع السياحة البيئية داخل المحميات

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

