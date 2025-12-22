ماذا تفعل عند تلف ناقل الحركة الأوتوماتيكي أثناء القيادة؟.. نصائح مهمة

يعد تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك من الأعطال المفاجئة التي قد تُربك السائق أثناء السير، خاصة على الطرق السريعة.

ويؤكد خبراء السيارات أن التعامل الهادئ والسليم مع الموقف يمكن أن يمنع تفاقم العطل ويحافظ على سلامة الركاب ويقلل من تكلفة الإصلاح.

وعند الاشتباه في وجود عطل بناقل الحركة الأوتوماتيك أثناء القيادة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

تخفيف السرعة فورًا ورفع القدم تدريجيًا عن دواسة الوقود دون ضغط مفاجئ.

تشغيل الإشارات التحذيرية لتنبيه السيارات المحيطة بوجود مشكلة.

التوجه بالسيارة إلى جانب الطريق أو أقرب مكان آمن بعيدًا عن حركة المرور.

نقل ناقل الحركة إلى الوضع المحايد N لتقليل الضغط على مكونات الفتيس.

إيقاف المحرك والانتظار لبضع دقائق لخفض درجة الحرارة الداخلية.

فحص أسفل السيارة للتأكد من عدم وجود تسريب واضح لزيت ناقل الحركة، إذا كان الوضع آمنًا.

تجنب محاولة القيادة بالقوة أو الاستمرار في السير رغم ظهور العطل.

عدم تكرار التعشيق بين أوضاع القيادة المختلفة حتى لا يتفاقم التلف.

طلب ونش سحب مخصص بدلًا من القطر العادي لتجنب أضرار إضافية.

التوجه مباشرة إلى مركز صيانة متخصص في ناقل الحركة الأوتوماتيك.

ويشير المتخصصون إلى أن تجاهل هذه التعليمات قد يؤدي إلى تلف كامل في ناقل الحركة وارتفاع تكلفة الإصلاح، بينما الالتزام بها يساعد على تقليل الأضرار والحفاظ على سلامة السيارة.