شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ماذا تفعل عند تلف ناقل الحركة الأوتوماتيكي أثناء القيادة؟.. نصائح مهمة

ناقل الحركة الأوتوماتيكي
ناقل الحركة الأوتوماتيكي
عزة عاطف

يعد تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك من الأعطال المفاجئة التي قد تُربك السائق أثناء السير، خاصة على الطرق السريعة. 

ويؤكد خبراء السيارات أن التعامل الهادئ والسليم مع الموقف يمكن أن يمنع تفاقم العطل ويحافظ على سلامة الركاب ويقلل من تكلفة الإصلاح.

وعند الاشتباه في وجود عطل بناقل الحركة الأوتوماتيك أثناء القيادة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

  • تخفيف السرعة فورًا ورفع القدم تدريجيًا عن دواسة الوقود دون ضغط مفاجئ.
  • تشغيل الإشارات التحذيرية لتنبيه السيارات المحيطة بوجود مشكلة.
  • التوجه بالسيارة إلى جانب الطريق أو أقرب مكان آمن بعيدًا عن حركة المرور.
  • نقل ناقل الحركة إلى الوضع المحايد N لتقليل الضغط على مكونات الفتيس.
  • إيقاف المحرك والانتظار لبضع دقائق لخفض درجة الحرارة الداخلية.
  • فحص أسفل السيارة للتأكد من عدم وجود تسريب واضح لزيت ناقل الحركة، إذا كان الوضع آمنًا.
  • تجنب محاولة القيادة بالقوة أو الاستمرار في السير رغم ظهور العطل.
  • عدم تكرار التعشيق بين أوضاع القيادة المختلفة حتى لا يتفاقم التلف.
  • طلب ونش سحب مخصص بدلًا من القطر العادي لتجنب أضرار إضافية.
  • التوجه مباشرة إلى مركز صيانة متخصص في ناقل الحركة الأوتوماتيك.

ويشير المتخصصون إلى أن تجاهل هذه التعليمات قد يؤدي إلى تلف كامل في ناقل الحركة وارتفاع تكلفة الإصلاح، بينما الالتزام بها يساعد على تقليل الأضرار والحفاظ على سلامة السيارة.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

الطفل محمد مالك سيد عبد الرحمن ضحيةالألعاب النارية

ذكريات مؤلمة| كيف بدأت مأساة الطفل مالك "ضحية الألعاب النارية".. والدته تروي التفاصيل

صورة ارشيفية

إبداعات ومئويات.. معرض الكتاب يحتفل برموز الأدب والفكر في دورته الـ57

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر الوجه الثاني.. مجموعة قصصية جديدة لـ منال الأخرس

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

