اتهام عائلة تسلا بـ"الكذب" بشأن نظام القيادة الآلية بعد حادث تصادم مميت

تواجه شركة تسلا ضغوطًا قضائيةً متزايدةً في ولاية كاليفورنيا، حيث انضمت شركة تأمين كبرى إلى عائلة الضحية "جيوفاني ميندوزا مارتينيز" في مقاضاة الشركة بتهمة "التضليل" بشأن قدرات نظام القيادة الآلية (Autopilot).

وتأتي هذه التحركات القانونية إثر الحادث المروع الذي وقع في فبراير 2023، عندما اصطدمت سيارة تسلا من طراز "موديل S" بشاحنة إطفاء متوقفة على الطريق السريع، مما أدى إلى وفاة السائق وإصابة شقيقه بجروح بالغة، مفجرًا بذلك نقاشًا حادًا حول مسؤولية الشركات المصنعة عن دقة الرسائل التسويقية لأنظمتها الذكية.

تفاصيل الحادث المأساوي وفشل نظام التنبؤ

وقعت المأساة في الساعات الأولى من صباح يوم 18 فبراير 2023، وتحديدًا عند الساعة الرابعة فجرًا، عندما كان جيوفاني يقود سيارته بسرعة تصل إلى 114 كم/س على الطريق السريع 680.

وبحسب ملفات القضية، كانت السيارة تعمل بنظام "Autopilot" لمدة 12 دقيقة متواصلة قبل أن تصطدم بقوة بشاحنة إطفاء تابعة لمقاطعة "كونترا كوستا"، كانت متوقفةً بشكل مائل لتأمين موقع حادث آخر.

وتزعم الدعوى أن نظام الرؤية في تسلا فشل تمامًا في التعرف على أضواء الطوارئ الوامضة أو هيكل الشاحنة الضخم، مما حال دون تفعيل المكابح الاضطرارية، وهو ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل ومصرع السائق في موقع الحادث.

عائلة الضحية وتهمة “الوعود الزائفة”

رفعت عائلة ميندوزا دعوى قتل خطأ ضد تسلا، متهمةً إياها باتباع ممارسات تسويقية خادعة تمنح السائقين شعورًا زائفًا بالأمان.

ويؤكد محامي العائلة أن جيوفاني كان يثق في النظام بناءً على إعلانات الشركة وتصريحات رئيسها التنفيذي التي توحي بأن السيارة قادرة على القيادة الذاتية الكاملة.

وتشدد الدعوى على أن تسلا كانت تعلم بوجود عيب بنيوي في قدرة النظام على اكتشاف مركبات الطوارئ المتوقفة، ومع ذلك استمرت في تسويق الميزة دون وضع قيود تقنية صارمة تمنع الاعتماد المفرط عليها، مما جعل السائق ضحيةً لثقة مفرطة ناتجة عن "خداع إعلاني" ممنهج.

شركة التأمين تطالب باسترداد التعويضات المليونية

وفي تحول لافت، دخلت شركة التأمين "Auto-Owners Insurance" كطرف مدعٍ في القضية، حيث رفعت دعوى قضائية لاسترداد المبالغ التي دفعتها لمدينة كونترا كوستا مقابل الأضرار الجسيمة التي لحقت بشاحنة الإطفاء (Ladder Truck).

وترى شركة التأمين أن تسلا هي المسؤول الأول عن الحادث بسبب عيب في تصميم المنتج وفشل في التحذير من مخاطره. ويعد انضمام شركات التأمين إلى مثل هذه الدعاوى مؤشرًا قانونيًا قويًا، حيث يمتلك هؤلاء المدعون موارد مالية وخبرات فنية تمكنهم من ملاحقة عمالقة التكنولوجيا لإثبات التقصير الهندسي والبرمجي.

وتزامن هذا التصعيد القضائي مع صدور قرار تاريخي من قاضٍ إداري في كاليفورنيا في ديسمبر 2025، يدين تسلا بالتسويق المضلل لأنظمة "Autopilot" و"Full Self-Driving".

وقد منح القرار هيئة المركبات (DMV) الصلاحية لتعليق رخصة تسلا للبيع والتصنيع في الولاية لمدة 30 يومًا إذا لم تلتزم بتصحيح رسائلها الإعلانية. إن هذه القضايا المجتمعة ترسم مستقبلًا قانونيًا معقدًا لشركة تسلا، حيث لم يعد الصراع محصورًا في غرف المحاكم المدنية، بل امتد ليشمل الجهات التنظيمية التي تسعى لحماية الجمهور من "أوهام القيادة الذاتية" التي تسببت في خسائر بشرية ومادية لا تعوض.