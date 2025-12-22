قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اتهام عائلة تسلا بـ"الكذب" بشأن نظام القيادة الآلية بعد حادث تصادم مميت

تسلا
تسلا
عزة عاطف

تواجه شركة تسلا ضغوطًا قضائيةً متزايدةً في ولاية كاليفورنيا، حيث انضمت شركة تأمين كبرى إلى عائلة الضحية "جيوفاني ميندوزا مارتينيز" في مقاضاة الشركة بتهمة "التضليل" بشأن قدرات نظام القيادة الآلية (Autopilot). 

وتأتي هذه التحركات القانونية إثر الحادث المروع الذي وقع في فبراير 2023، عندما اصطدمت سيارة تسلا من طراز "موديل S" بشاحنة إطفاء متوقفة على الطريق السريع، مما أدى إلى وفاة السائق وإصابة شقيقه بجروح بالغة، مفجرًا بذلك نقاشًا حادًا حول مسؤولية الشركات المصنعة عن دقة الرسائل التسويقية لأنظمتها الذكية.

تفاصيل الحادث المأساوي وفشل نظام التنبؤ

وقعت المأساة في الساعات الأولى من صباح يوم 18 فبراير 2023، وتحديدًا عند الساعة الرابعة فجرًا، عندما كان جيوفاني يقود سيارته بسرعة تصل إلى 114 كم/س على الطريق السريع 680. 

وبحسب ملفات القضية، كانت السيارة تعمل بنظام "Autopilot" لمدة 12 دقيقة متواصلة قبل أن تصطدم بقوة بشاحنة إطفاء تابعة لمقاطعة "كونترا كوستا"، كانت متوقفةً بشكل مائل لتأمين موقع حادث آخر. 

وتزعم الدعوى أن نظام الرؤية في تسلا فشل تمامًا في التعرف على أضواء الطوارئ الوامضة أو هيكل الشاحنة الضخم، مما حال دون تفعيل المكابح الاضطرارية، وهو ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل ومصرع السائق في موقع الحادث.

عائلة الضحية وتهمة “الوعود الزائفة”

رفعت عائلة ميندوزا دعوى قتل خطأ ضد تسلا، متهمةً إياها باتباع ممارسات تسويقية خادعة تمنح السائقين شعورًا زائفًا بالأمان. 

ويؤكد محامي العائلة أن جيوفاني كان يثق في النظام بناءً على إعلانات الشركة وتصريحات رئيسها التنفيذي التي توحي بأن السيارة قادرة على القيادة الذاتية الكاملة. 

وتشدد الدعوى على أن تسلا كانت تعلم بوجود عيب بنيوي في قدرة النظام على اكتشاف مركبات الطوارئ المتوقفة، ومع ذلك استمرت في تسويق الميزة دون وضع قيود تقنية صارمة تمنع الاعتماد المفرط عليها، مما جعل السائق ضحيةً لثقة مفرطة ناتجة عن "خداع إعلاني" ممنهج.

شركة التأمين تطالب باسترداد التعويضات المليونية

وفي تحول لافت، دخلت شركة التأمين "Auto-Owners Insurance" كطرف مدعٍ في القضية، حيث رفعت دعوى قضائية لاسترداد المبالغ التي دفعتها لمدينة كونترا كوستا مقابل الأضرار الجسيمة التي لحقت بشاحنة الإطفاء (Ladder Truck). 

وترى شركة التأمين أن تسلا هي المسؤول الأول عن الحادث بسبب عيب في تصميم المنتج وفشل في التحذير من مخاطره. ويعد انضمام شركات التأمين إلى مثل هذه الدعاوى مؤشرًا قانونيًا قويًا، حيث يمتلك هؤلاء المدعون موارد مالية وخبرات فنية تمكنهم من ملاحقة عمالقة التكنولوجيا لإثبات التقصير الهندسي والبرمجي.

وتزامن هذا التصعيد القضائي مع صدور قرار تاريخي من قاضٍ إداري في كاليفورنيا في ديسمبر 2025، يدين تسلا بالتسويق المضلل لأنظمة "Autopilot" و"Full Self-Driving". 

وقد منح القرار هيئة المركبات (DMV) الصلاحية لتعليق رخصة تسلا للبيع والتصنيع في الولاية لمدة 30 يومًا إذا لم تلتزم بتصحيح رسائلها الإعلانية. إن هذه القضايا المجتمعة ترسم مستقبلًا قانونيًا معقدًا لشركة تسلا، حيث لم يعد الصراع محصورًا في غرف المحاكم المدنية، بل امتد ليشمل الجهات التنظيمية التي تسعى لحماية الجمهور من "أوهام القيادة الذاتية" التي تسببت في خسائر بشرية ومادية لا تعوض.

تسلا عيوب تسلا نظام القيادة الآلية سيارات تسلا حوادث تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

رئيس رومانيا: الاقتصاد يتغلب على القيم الأخلاقية في عالم ترامب الجديد

وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي

وزير خارجية بولندا: خسائر روسيا في أوكرانيا تضعف قدرتها على خوض صراع مع الناتو

بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم استثمارات بـ 800 مليون يورو في طاقة الرياح الأوروبية

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد