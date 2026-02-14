قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
قبل رمضان.. الرئيس السيسي: صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة وإجراءات خاصة لزيادة دخول العاملين بالحكومة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر
وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب
وزير النقل يشهد انطلاق تشغيل محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط | صور
مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجهيزات طائرة إير باص 350 - 900
ستارمر: بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات طائرات شمال الأطلسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد الحب.. أجمل الأفلام الرومانسية الأجنبية برعاية جينيفر لوبيز وجوليا روبرتس

فيلم Marry Me
فيلم Marry Me
أحمد إبراهيم

يحتفل المصريون بيوم عيد الحب اليوم، ويظهر المتحابين مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، ويقدمون الهدايا الجميلة التي تعبر عن هذه المشاعر في جو من الألفة والمحبة والمودة، ويختلف عيد الحب، ويحتفل العالم بعيد الحب فى الرابع عشر من فبراير من كل عام، وقد استطاعت السينما الأجنبية ان تعبر عن هذه المناسبة بأعمال رومانسية نرصد فى التقرير التالى.

فيلم Marry Me

تحتفل الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز حاليا بأحدث أفلامها الرومانسيةMarry Me الذي تدور أحداثه حول فنانة تتعرض للهجران من حبيبها المغني الشهير أمام الجمهور، فتضطر للزواج من إحدى معجبيها.

قدمت جينيفر لوبيز العديد من الأفلام طوال مشوارها أيضا وتتمتع جميعها بلمسات رومانسية واجتماعية خفيفة الظل منهاSecond Act، وThe Wedding Planner، وأيضاMaid in Manhattan.

فيلم Eat Pray Love

قدمت الفنانة جوليا روبرتس العديد من الأفلام الاجتماعية والرومانسية على مدار مشوارها الفني، ويعد فيلمEat Pray Love أكثرها شهرة ونجاحا ويتمتع بجماهيرية عالية.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تنفصل عن زوجها لعدم شعورها بالسعادة، وتخرج في رحلة بعدة بلدان لاكتشاف ذاتها لتجد الحب والسعادة من جديد.

وإلى جانبEat Pray Love، قدمت جوليا روبرتس العديد من الأفلام الرومانسية الأخرى على رأسها Pretty Woman وValentine's Day، وغيرها.

فيلم 27Dresses

حرصت الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل على تقديم العديد من الأفلام الرومانسية الاجتماعية التي تحوي الكثير من المشاهد الكوميدية على مدار سنوات مشوارها الفني، ولعل27Dresses من أبرزها.

تدور أحداث فيلم27Dresses حول فتاة شابة تحب حضور الأفراح، ودائما تتقدم لمساعدة العروس من معارفها وأصدقائها وتبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد، ونتيجة لذلك تحوي خزانة منزلها 27 فستان مختلف الشكل واللون والثقافة تعرفوا عليهم خلال الأحداث.

تشمل سيرة كاثرين هيجل الذاتية أيضا العديد من الأفلام الرومانسية منهاThe Ugly Truth، وLife as We Know It وغيرها من الأعمال الاجتماعية.

فيلم Me Before You 

تتمتع الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك بشهرة كبيرة في تقديم الأفلام الرومانسية، التي تحقق نجاحا كبيرا بأحداثها الاجتماعية وخفة ظلها، وكوميديا الموقف البسيطة.

ومن أشهر هذه الأفلامMe Before You الذي تدور أحداثه حول فتاة تجد وظيفة لرعاية شاب مريض لا يمكنه تحريك جسمه وتقع في حبه، ولكن في النهاية تتركه يرحل بالقتل الرحيم.

الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل فيلم27Dresses الفنانة جوليا روبرتس فيلمEat Pray Love الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

عائشة الكيلاني

ظهور مفاجئ للفنانة عائشة الكيلاني بعد غياب طويل

فيلم Marry Me

فى عيد الحب.. أجمل الأفلام الرومانسية الأجنبية برعاية جينيفر لوبيز وجوليا روبرتس

صبري فواز

أول تجاربه الإعلامية.. صبري فواز يقدم بودكاست «إيه بقى» في رمضان

بالصور

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد