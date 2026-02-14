فى عيد الحب.. أجمل الأفلام الرومانسية الأجنبية برعاية جينيفر لوبيز وجوليا روبرتس

يحتفل المصريون بيوم عيد الحب اليوم، ويظهر المتحابين مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، ويقدمون الهدايا الجميلة التي تعبر عن هذه المشاعر في جو من الألفة والمحبة والمودة، ويختلف عيد الحب، ويحتفل العالم بعيد الحب فى الرابع عشر من فبراير من كل عام، وقد استطاعت السينما الأجنبية ان تعبر عن هذه المناسبة بأعمال رومانسية نرصد فى التقرير التالى.

فيلم Marry Me

تحتفل الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز حاليا بأحدث أفلامها الرومانسيةMarry Me الذي تدور أحداثه حول فنانة تتعرض للهجران من حبيبها المغني الشهير أمام الجمهور، فتضطر للزواج من إحدى معجبيها.

قدمت جينيفر لوبيز العديد من الأفلام طوال مشوارها أيضا وتتمتع جميعها بلمسات رومانسية واجتماعية خفيفة الظل منهاSecond Act، وThe Wedding Planner، وأيضاMaid in Manhattan.

فيلم Eat Pray Love

قدمت الفنانة جوليا روبرتس العديد من الأفلام الاجتماعية والرومانسية على مدار مشوارها الفني، ويعد فيلمEat Pray Love أكثرها شهرة ونجاحا ويتمتع بجماهيرية عالية.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تنفصل عن زوجها لعدم شعورها بالسعادة، وتخرج في رحلة بعدة بلدان لاكتشاف ذاتها لتجد الحب والسعادة من جديد.

وإلى جانبEat Pray Love، قدمت جوليا روبرتس العديد من الأفلام الرومانسية الأخرى على رأسها Pretty Woman وValentine's Day، وغيرها.

فيلم 27Dresses

حرصت الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل على تقديم العديد من الأفلام الرومانسية الاجتماعية التي تحوي الكثير من المشاهد الكوميدية على مدار سنوات مشوارها الفني، ولعل27Dresses من أبرزها.

تدور أحداث فيلم27Dresses حول فتاة شابة تحب حضور الأفراح، ودائما تتقدم لمساعدة العروس من معارفها وأصدقائها وتبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد، ونتيجة لذلك تحوي خزانة منزلها 27 فستان مختلف الشكل واللون والثقافة تعرفوا عليهم خلال الأحداث.

تشمل سيرة كاثرين هيجل الذاتية أيضا العديد من الأفلام الرومانسية منهاThe Ugly Truth، وLife as We Know It وغيرها من الأعمال الاجتماعية.

فيلم Me Before You

تتمتع الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك بشهرة كبيرة في تقديم الأفلام الرومانسية، التي تحقق نجاحا كبيرا بأحداثها الاجتماعية وخفة ظلها، وكوميديا الموقف البسيطة.

ومن أشهر هذه الأفلامMe Before You الذي تدور أحداثه حول فتاة تجد وظيفة لرعاية شاب مريض لا يمكنه تحريك جسمه وتقع في حبه، ولكن في النهاية تتركه يرحل بالقتل الرحيم.