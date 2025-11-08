قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية
مسيرة باللوادر لمرشح في انتخابات مجلس النواب مع أنصاره بالمنوفية| صور
جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء
كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية
حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية
«توروب»: جاهزون لمباراة الزمالك.. وننتظر دعم الجماهير
المصريون في قطر يواصلون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس على البلاد غدا، يشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

بينما يكون الطقس غدا، يظل الشعور به حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، يكون مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى أن الطقس غدا، يشهد أيضا في الصباح الباكر نشاط شبورة مائية كثيفة تتكوّن في الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

رذاذ يلطف أجواء القاهرة الكبرى

فيما تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية في بعض المناطق.

كما أوضحت النشرة، التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس غدا، وجود فرص خفيفة لسقوط أمطار على مناطق محدودة من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

أما عن حالة البحرين خلال الطقس غدا، فيكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع من (1 إلى 1.75 متر)، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج من (1.5 إلى 2 متر).

وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنيةً السلامة لجميع المواطنين.

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد أجواء خريفية مناطق الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-11-2025

المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

الصناعة تطلق رسمياً فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية من 8-11 نوفمبر الجاري

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد