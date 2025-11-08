الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس على البلاد غدا، يشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

بينما يكون الطقس غدا، يظل الشعور به حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، يكون مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى أن الطقس غدا، يشهد أيضا في الصباح الباكر نشاط شبورة مائية كثيفة تتكوّن في الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

رذاذ يلطف أجواء القاهرة الكبرى

فيما تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية في بعض المناطق.

كما أوضحت النشرة، التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس غدا، وجود فرص خفيفة لسقوط أمطار على مناطق محدودة من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

أما عن حالة البحرين خلال الطقس غدا، فيكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع من (1 إلى 1.75 متر)، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج من (1.5 إلى 2 متر).

وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنيةً السلامة لجميع المواطنين.