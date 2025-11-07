أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6114 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 42800 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.45 جنيه للبيع و47.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.53 جنيه للبيع، و54.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.88 جنيه للبيع، 61.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، 12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

الدرهم الاماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، لكن قيم درجات الحرارة فهي أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال فترة النهار تتأثر ببعض الكتل الهوائية المرتفعة في قيم درجات حرارتها، وأن تلك الكتل تجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة وأن محافظات الصعيد تكون أكثر حرارة، وأن البلاد في فترة الليل تشهد أجواء معتدلة، وأن درجة الحرارة تسجل 17 في المساء.

وأوضحت أن البلاد في هذه الفترة هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين تشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها، وأن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل تصل إلى 12 درجة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية التي تظهر على الطرق الزراعية، وأن هذه الشبورة تختفي من سطوع الشمس، لكن على المواطنين توخي الحذر أثناء السير.

فرص سقوط الأمطار





وكشف أن فرص سقوط الأمطار اليوم انخفضت، وأن البلاد حتى يوم الاثنين المقبل ستشهد استقرار، لكن على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة للجو.