توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.45 جنيه للبيع و47.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.53 جنيه للبيع، و54.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 61.88  جنيه للبيع،  61.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، 12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي 

الدرهم الاماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

