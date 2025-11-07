اتحاد تواركة يطلب 1.5 مليون دولار و30% إعادة بيع لانتقال الزهواني للأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي اتحاد تواركة المغربي حددت شروطها للموافقة على رحيل لاعبها الشاب فؤاد الزهواني، مواليد 2006، بعد وجود اتصالات من وسطاء لمعرفة تفاصيل التفاوض بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن النادي لا يمانع في انتقال اللاعب، لكن بشرط الحصول على مبلغ يقارب 1.5 مليون دولار، إلى جانب نسبة 30% من عائد إعادة البيع في حال انتقاله مستقبلاً لأي نادٍ آخر.

وأشار إلى أن إدارة اتحاد تواركة تضع مصلحة اللاعب والنادي في الاعتبار، وأنها تنتظر وصول عرض رسمي من الأهلي أو أي نادٍ آخر من أجل بدء المفاوضات بشكل مباشر، خاصة في ظل متابعة عدة أندية عربية وأوروبية لموهبة الزهواني في الفترة الأخيرة.