معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

أعرب معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري الممتاز، واصفًا ما حدث بأنه “كارثة تحكيمية” غير مقبولة، شاهدها الجميع بوضوح على حد قوله.

كارثة تحكيمية أمام الجميع

قال البطاوي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “اللي حصل النهارده فضيحة تحكيمية، كل الناس شافتها، والمباراة خرجت بشكل لا يليق بمجهود اللاعبين أو احترام المنافسين”.

وأوضح أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم رغم وضوحها للجميع.

تساؤلات حول إدارة المباراة

وأضاف المشرف العام على الكرة بسيراميكا أن هناك أحاديث ترددت حول أن اللقاء كان بمثابة تكريم للحكم محمود البنا، قائلًا: “لو المباراة كانت تكريم للكابتن البنا نتمنى له كل خير، لكن فين دور كابتن محمود عاشور في تقنية الفيديو؟”، مشيرًا إلى أن مسؤولي الـVAR لم يتدخلوا في لقطة مؤثرة كان من الممكن أن تغيّر نتيجة المباراة.

ركلة جزاء لم تُحتسب

وتابع البطاوي غاضبًا: “أي حد عنده عين هيشوف أن الكرة لمست يد محمد بن رمضان، مش مرة واحدة بل مرتين، الأولى كانت أوضح من الثانية، فليه متحسبتش؟ وليه الحكم ما رجعش للفار؟”، مؤكدًا أن الفريق لا يبحث عن أعذار، بل عن العدالة فقط.

واختتم البطاوي تصريحاته قائلًا: “احنا مش بنعترض، وباركنا للأهلي واللاعبين، لكن حرام اللي حصل. صعب جدًا تخرج من الماتش وأنت حاسس بالظلم. التحكيم لازم يكون عنصر عدل مش سبب في الإحباط”، مطالبًا لجنة الحكام بضرورة مراجعة أداء الطاقم التحكيمي لضمان نزاهة المنافسة.



