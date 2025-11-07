قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
سر غضب توروب خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
الخارجية تعلن انتهاء أزمة المعتمر بالحرم المكي.. والمواطن: شكرا على سرعة الاستجابة
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

معتز البطاوى
معتز البطاوى
رباب الهواري

أعرب معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري الممتاز، واصفًا ما حدث بأنه “كارثة تحكيمية” غير مقبولة، شاهدها الجميع بوضوح على حد قوله.

كارثة تحكيمية أمام الجميع

قال البطاوي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “اللي حصل النهارده فضيحة تحكيمية، كل الناس شافتها، والمباراة خرجت بشكل لا يليق بمجهود اللاعبين أو احترام المنافسين”. 

وأوضح أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم رغم وضوحها للجميع.

تساؤلات حول إدارة المباراة

وأضاف المشرف العام على الكرة بسيراميكا أن هناك أحاديث ترددت حول أن اللقاء كان بمثابة تكريم للحكم محمود البنا، قائلًا: “لو المباراة كانت تكريم للكابتن البنا نتمنى له كل خير، لكن فين دور كابتن محمود عاشور في تقنية الفيديو؟”، مشيرًا إلى أن مسؤولي الـVAR لم يتدخلوا في لقطة مؤثرة كان من الممكن أن تغيّر نتيجة المباراة.

ركلة جزاء لم تُحتسب

وتابع البطاوي غاضبًا: “أي حد عنده عين هيشوف أن الكرة لمست يد محمد بن رمضان، مش مرة واحدة بل مرتين، الأولى كانت أوضح من الثانية، فليه متحسبتش؟ وليه الحكم ما رجعش للفار؟”، مؤكدًا أن الفريق لا يبحث عن أعذار، بل عن العدالة فقط.

واختتم البطاوي تصريحاته قائلًا: “احنا مش بنعترض، وباركنا للأهلي واللاعبين، لكن حرام اللي حصل. صعب جدًا تخرج من الماتش وأنت حاسس بالظلم. التحكيم لازم يكون عنصر عدل مش سبب في الإحباط”، مطالبًا لجنة الحكام بضرورة مراجعة أداء الطاقم التحكيمي لضمان نزاهة المنافسة.


 

معتز البطاوى سيراميكا كليوباترا السوبر المصرى محمود البنا الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد