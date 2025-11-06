قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصابو الأهلي يدعمون لاعبي الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي


حرص لاعبو النادي الأهلي المصابين على دعم لاعبى الفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباتر المقرر لها بعد قليل فى السوبر المصري .
وتواجد كل من إمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري فى ملعب المباراة لدعم لاعبى الأهلي .
وأعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، تشكيل الفريق؛ استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 
جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج وأشرف بن شرقي. 
خط الهجوم: جراديشار.
ويجلس على مقاعد البدلاء
عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

