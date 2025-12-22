باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب .. فيديو

أكد الدكتور حازم مبروك عطية، الباحث بـ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شهر رجب يتمتع بخصوصية دينية مميزة كونه أحد الأشهر الحرم، مشيرًا إلى أن انفراده بين هذه الأشهر يمنحه مكانة خاصة في ميزان الاصطفاء الإلهي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي ﷺ بين أن الأشهر الحرم 4، ثلاثة منها متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، بينما يأتي رجب منفردًا، مؤكدًا أن هذا الانفراد في النصوص الشرعية يدل دائمًا على التعظيم والخصوصية.

وأضاف أن القرآن والسنة قدما نماذج متعددة للاصطفاء، حيث يُفرد بعض الأشخاص أو الأزمنة أو الأماكن بالذكر تعظيمًا لشأنهم، مستشهدًا بقوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها»، حيث خُص جبريل عليه السلام بالذكر رغم كونه من الملائكة، للدلالة على مكانته.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأزمنة ما شاء، كما اصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، موضحًا أن هذا الاصطفاء يلفت النظر إلى أهمية الوقت وحسن استثماره.