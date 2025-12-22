قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب .. فيديو

فضل شهر رجب
فضل شهر رجب
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حازم مبروك عطية، الباحث بـ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شهر رجب يتمتع بخصوصية دينية مميزة كونه أحد الأشهر الحرم، مشيرًا إلى أن انفراده بين هذه الأشهر يمنحه مكانة خاصة في ميزان الاصطفاء الإلهي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي ﷺ بين أن الأشهر الحرم 4، ثلاثة منها متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، بينما يأتي رجب منفردًا، مؤكدًا أن هذا الانفراد في النصوص الشرعية يدل دائمًا على التعظيم والخصوصية.

وأضاف أن القرآن والسنة قدما نماذج متعددة للاصطفاء، حيث يُفرد بعض الأشخاص أو الأزمنة أو الأماكن بالذكر تعظيمًا لشأنهم، مستشهدًا بقوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها»، حيث خُص جبريل عليه السلام بالذكر رغم كونه من الملائكة، للدلالة على مكانته.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأزمنة ما شاء، كما اصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، موضحًا أن هذا الاصطفاء يلفت النظر إلى أهمية الوقت وحسن استثماره.

باحث بالأزهر فضل شهر رجب الدكتور حازم مبروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

عبد القادر

مران الأهلي| جاب الله: عبد القادر ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

منتخب جنوب أفريقيا

مجموعة مصر.. تشكيل منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم إفريقيا

عمرو زكي

عمرو زكي يكشف كيف أضاع الزمالك عرض أستون فيلا التاريخي وأسباب فشل انتقاله للأهلي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد