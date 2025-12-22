بسبب لحم رخيص| ندم فنانة بعد 30 سنة من عرض الفيلم.. ما القصة؟

بعد أعوام طويلة من الاختفاء، عادت من جديد قصة فيلم لحرم رخيص ودور الفنانة جيهان سلامة المثير للجدل في هذا العمل الفني الذي تصدر المشهد الفني لفترة ليست بالقصيرة.

لحم رخيص

الإعلامية نهال طايل، كانت صاحبة السبق في هذا الظهور الإعلامي للفنانة جيهان سلامة بمداخلة هاتفية عبر برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، والتي كشفت فيها جيهان سلامة عن تفاصيل لحم رخيص.

الإعلامية نهال طايل بدأت المداخلة بسؤال مهم للفنانة جيهان سلامة، عن مشاجرة نشبت مع زوجها بسبب دورها في فيلم "لحم رخيص"، للمخرجة إيناس الدغيد.

زوجي اتجوزني بعد ما قدمت دوري في فيلم لحم رخيص

وقالت الفنانة جيهان سلامة، إن :"زوجي اتجوزني بعد ما قدمت دوري في فيلم لحم رخيص، وبعد ما اتجوزنا بأسبوع ضربني لأنه اتفاجئ بالفيلم وماكنش شافه".

وتابعت جيهان سلامة، أن :"بس أنا حسيت إنه عمل كده علشان أعتزل التمثيل وأقعد في البيت، ومش عارفة وأوضحت جيهان سلامة أن الانفصال حدث بعد المشاجرة، وأن الزيجة لم تستمر سوى عامين".

جيهان سلامة

وحكت الفنانة جيهان سلامة، جانبًا من آلامها الصحية وشفائها بعد معاناة، وقالت إنها عندما اكتشفت المرض أخبرها الطبيب المعالج أنها ستعيش فقط من 4 إلى 9 أشهر، مشيرة إلى أنها تماثلت للشفاء بعد بضع عمليات.

المرض تم تشخيص المرض بشكل غلط

وتابعت الفنانة جيهان سلامة، ان : المرض تم تشخيصه بشكل غلط، وانتشر وقتها في جسمي في القولون وعمل انسدادا، وفي حالتي وقتها مكانش ينفع أخد جلسات كيماوي أو إشعاع، والدكتور قالي حتى لو أخدت العلاج الكيماوي لمدة 20 سنة ولا هيحصل حاجة.

ورأت الفنانة جيهان سلامة، أن المرض أصابها بسبب الزعل، قائلة: المرض جالي بسبب الزعل وتجربة المرض كانت صعبة واتعلمت منها حاجات كتير.

فيلم " لحم رخيص" بطولة الفنانة إلهام شاهين، كمال الشناوي، وفاء مكي، ومن إخراج إيناس الدغيدي.