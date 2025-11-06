قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري

الأهلي - سيراميكا كليوباترا
الأهلي - سيراميكا كليوباترا

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي  بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا  بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.

وبعد الهدف خرج جراديشار من المباراة بسبب الإصابة بشد عضلي ونزل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وخلال الشوط الأول حاول الأهلي بعدة فرصة على مرمى سيراميكا كليوباترا لكن فشلت المحاولات أمام تصديات محمد بسام.

وتنوعت فرص الأهلي بين التسديد من خارج المنطقة من جانب تريزيجيه ومروان عطية ولكن غاب عنهم الاتقان بجانب كرات عرضية لم تصل لرأس المهاجمين باستثناء كرة الهدف.

واستحوذ الأهلي على الكرة بنسبة وصلت لـ 51% مقابل 49 %.

ووصل إجمالي التسديدات من جانب الاهلي لـ 8 مقابل تسديدة وحيدة لـ سيراميكا كليوباترا.

وخلال ال45 دقيقة حصل الأهلي على 8 كرات ركنية مقابل كرة وحيدة لسيراميكا وهو ما يترجم حجم سيطرة الأحمر.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا كليوباترا السوبر المصري

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي إثر انقلاب سيارة بطوخ

إحالة عدد من المتغيبين عن العمل بالمركز الصحي بشبين الكوم للشئون القانونية

محافظ قنا يكرم رموز الفن والثقافة ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

