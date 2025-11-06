الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.

وبعد الهدف خرج جراديشار من المباراة بسبب الإصابة بشد عضلي ونزل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وخلال الشوط الأول حاول الأهلي بعدة فرصة على مرمى سيراميكا كليوباترا لكن فشلت المحاولات أمام تصديات محمد بسام.

وتنوعت فرص الأهلي بين التسديد من خارج المنطقة من جانب تريزيجيه ومروان عطية ولكن غاب عنهم الاتقان بجانب كرات عرضية لم تصل لرأس المهاجمين باستثناء كرة الهدف.

واستحوذ الأهلي على الكرة بنسبة وصلت لـ 51% مقابل 49 %.

ووصل إجمالي التسديدات من جانب الاهلي لـ 8 مقابل تسديدة وحيدة لـ سيراميكا كليوباترا.

وخلال ال45 دقيقة حصل الأهلي على 8 كرات ركنية مقابل كرة وحيدة لسيراميكا وهو ما يترجم حجم سيطرة الأحمر.