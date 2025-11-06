تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

تقدم الأهلي بالهدف الأول أمام سيراميكا كليوباترا المقامة حاليا على ملعب هذاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وسجل هدف الأهلي الأول تريزيجية في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو

.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء

عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدڤيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.