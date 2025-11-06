القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر

يواجه فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

ودّع فريق بيراميدز بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4

ويواجه فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة في اطار منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وتذاع مباراة بيراميدز و سيراميكا كليوباترا عبر قناة اون سبورت