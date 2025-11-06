موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ودّع فريق بيراميدز بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد 90 دقيقة اتسمت بالندية والحذر الدفاعي، قبل أن يحسم الزمالك تأهله إلى النهائي عبر ركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

يُذكر أن الجهاز الطبي لبيراميدز كان قد أعلن تعرض المدافع محمود مرعي لإصابة عضلية خلال الشوط الأول من المباراة أمام الزمالك، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.