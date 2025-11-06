ناصر ماهر يتوج بجائزة الأفضل في لقاء الزمالك وبيراميدز

فاز ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي.

وتسلم ناصر ماهر الجائزة من ممثل اللجنة المنظمة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.



وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.



سجل مروان حمدي الركلة الأولى لبيراميدز، وأحرز عبد الله السعيد الأولى للأبيض، وأضاف إيفرتون الثانية لبيراميدز، وسجل الونش الثانية للزمالك، وأحرز عبد الرحمن مجدي الثالثة لبيراميدز، بينما أضاف ناصر ماهر الثالثة للأبيض، وسجل الكرتي الرابعة لبيراميدز، في حين أحرز محمد شحاتة الرابعة للزمالك، وأهدر زيكو الخامسة لبيراميدز،وسجل الجزيري الخامسة ليفوز الزمالك ويتاهل للنهائي.