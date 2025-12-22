جامعة ستاردوم الدولية بتركيا تكرم نائب رئيس جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر

كرمت جامعة ستاردوم الدولية بتركيا الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، كما كرمت الجامعة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين عميد كلية العلوم الأزهرية للوافدين بجامعة الأزهر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود صديق والدكتورة نهلة الصعيدي في الاحتفالية التي نظمتها جامعة ستاردوم الدولية لافتتاح مركز ستاردوم للغة العربية للناطقين بغيرها، بجانب الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن مشاركته ومستشارة شيخ الأزهر جاءت انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على الانفتاح والتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم رسالة الإسلام والمسلمين وينشر قيم الوسطية والاعتدال في جميع أنحاء العالم ويسهم في الحفاظ على لغة الضاد.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن المشاركة تخللها عرض مبسط لجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة نحو الحفاظ على الهوية؛ من خلال الجهود المبذولة من أجل الاهتمام باللغة العربية وبيان أثرها الطيب كوعاء للقرآن الكريم.

جدير بالذكر أن الاحتفالية أقيمت بحضور ومشاركة نخبة من الأكاديميين والشخصيات الدولية البارزة، ضمت الدكتور خالد أحمد العناني، المدير العام لليونسكو، والدكتور سعيد البطوطي، ممثل ألمانيا رئيس المجموعة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف، والبروفسور محمد صالح الشنطي، رئيس مجلس أمناء جامعة ستاردوم، والدكتور كاكا جان دانشفار، الأمين العام لمعهد مخدوم قلي، والدكتور عمر سانون، من جامعة الجنرال لانسا بكوناكري (غينيا)، والدكتور محمد نيانغ، شاعر الحفل من جامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار.