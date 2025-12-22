قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

القدس
القدس
هاني حسين

أكدت محافظة القدس، أن 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال عبد الله صيام، نائب محافظ القدس، إن عمليات التوسع الإحلالي في مدينة القدس تتواصل بشكل يومي، حيث تشمل عمليات الهدم والتهجير في مناطق عدة مثل حي بطن الهوى وبلدة سلوان ومنطقة عناتا، إضافة إلى مناطق أخرى في المحافظة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الإجراءات تتيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي بعد عمليات الهدم، في سياسة تهدف إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

وأشار عبد الله صيام إلى أن أكثر من 100 فرد من سكان العمارات المهددة بالهدم أصبحوا في موقف صعب، خاصة مع الظروف المناخية القاسية لفصل الشتاء، مؤكداً أن سياسة الاحتلال المتزايدة تشمل أحياء كاملة، وتفرض معاناة كبيرة على الأطفال والأسر، بالإضافة إلى تكبد خسائر مالية ضخمة، حيث تصل قيمة الشقة الواحدة في القدس إلى نحو 700 ألف دولار، ما يعكس الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان دون رادع من المجتمع الدولي أو المؤسسات الدولية.

