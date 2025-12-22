قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تهجير العائلات

القدس
القدس
البهى عمرو

قال عبد الله صيام، نائب محافظ القدس، إن عمليات التوسع الإحلالي في مدينة القدس تتواصل بشكل يومي، حيث تشمل عمليات الهدم والتهجير في مناطق عدة مثل حي بطن الهوى وبلدة سلوان ومنطقة عناتا، إضافة إلى مناطق أخرى في المحافظة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإجراءات تتيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي بعد عمليات الهدم، في سياسة تهدف إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

وأشار عبد الله صيام إلى أن أكثر من 100 فرد من سكان العمارات المهددة بالهدم أصبحوا في موقف صعب، خاصة مع الظروف المناخية القاسية لفصل الشتاء، مؤكداً أن سياسة الاحتلال المتزايدة تشمل أحياء كاملة، وتفرض معاناة كبيرة على الأطفال والأسر، بالإضافة إلى تكبد خسائر مالية ضخمة، حيث تصل قيمة الشقة الواحدة في القدس إلى نحو 700 ألف دولار، ما يعكس الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان دون رادع من المجتمع الدولي أو المؤسسات الدولية.

وأكد نائب محافظ القدس أن سياسة العزل تطبق على المدينة من خلال طوق المستوطنات المحيط بها، وأن القرارات الأخيرة التي صدّق عليها الاحتلال تشمل بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية استيطانية، مما يزيد من صعوبة حركة المواطنين الفلسطينيين داخل المدينة ويعيق حياتهم اليومية، مواصلا، أن هذا التوسع الاستيطاني يفاقم التحديات الإنسانية ويعقد إمكانية العيش الكريم للسكان الفلسطينيين في القدس.
 

https://www.youtube.com/shorts/19_pcu7npck

القدس محافظ القدس الاستيطاني الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

إسعاد يونس

فجر السعيد تشيد بعُقد إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

فيلم هجرة

شهد أمين : جوائز قرطاج لـ "هجرة" إنجاز جديد للسينما السعودية

أميرالمصري

أمير المصري: القصص رحلة ملهمة .. وفخور بفوزه بالتانيت الذهبي في قرطاج| خاص

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد