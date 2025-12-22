مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، إن القافلة 99 ضمن قوافل «زاد العزة» انطلقت صباح اليوم من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، محملة بكافة المستلزمات الغذائية والأساسية التي يحتاجها الأشقاء داخل القطاع، في إطار استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن القافلة تضم شاحنات محملة بالمواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مساعدات إيوائية تشمل الخيام والبطاطين والأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة إلى شاحنات أخرى تحمل مستلزمات طبية متنوعة. كما تشمل القافلة مشتقات المواد البترولية اللازمة لتوليد الإنارة وتشغيل المستشفيات، فضلاً عن توفير الكهرباء لعدد من المخابز داخل القطاع.

وأشار كريم كمال إلى صدور تحذيرات أممية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية، لا سيما بعد تعرض قطاع غزة لمنخفض جوي قوي أدى إلى تهديد البنية التحتية وانهيار عدد من خيام النازحين.

وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من تردي الأوضاع الغذائية ونقص الغذاء في العديد من المناطق، خصوصاً تلك التي كانت تعتمد على الوكالة في إيصال المساعدات.

وأكد كريم كمال أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لزيادة تدفق المساعدات الغذائية والإيوائية، بما يسهم في حماية المتضررين من آثار البرد والمنخفض الجوي الأخير.

وذكر، أن جهود الدولة المصرية مستمرة، حيث شهد يوم أمس انطلاق القافلة الخامسة عشرة التابعة لإدارة الإمداد الأجنبية بوزارة التموين وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، والتي ضمت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية.

