إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف

نشب حريق هائل داخل مصنع لتجهيز البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل اليوم "الإثنين"، وجرى اخماد الحريق ونقل حالتي إصابة باختناق إثر تصاعد الدخان إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع لتجهيز البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ على رأس سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إسعاف 9 حالات مكان الحريق.

وتم نقل حالتي إصابة باختناق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.