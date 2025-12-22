قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف

نشب حريق هائل داخل مصنع لتجهيز البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل اليوم "الإثنين"، وجرى اخماد الحريق ونقل حالتي إصابة باختناق إثر تصاعد الدخان إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع لتجهيز البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ على رأس سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إسعاف 9 حالات مكان الحريق.

 وتم نقل حالتي إصابة باختناق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

