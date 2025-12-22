قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل أوقاف بني سويف يتابع سير العمل ويشدد على سرعة إنجاز الملفات ومراعاة الدقة والضبط والإتقان

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

اجتمع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، اليوم ،  بمدير شؤون الإدارات، ومسؤول مكتب المتابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، والوقوف على مستوى الأداء، ومتابعة انتظام العمل بالمساجد، وإنجاز الملفات المطلوب الانتهاء منها في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، ناقش فضيلته آليات المتابعة الميدانية للمساجد، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة اليومية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والدعوي.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي أن المرحلة الحالية تتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة إنجاز الملفات دون تأخير، مع الالتزام الكامل بالدقة وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن حسن الأداء والانضباط الوظيفي هما الأساس للارتقاء بالعمل الدعوي وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.

كما وجّه فضيلته بضرورة التواصل المستمر بين الإدارات ومكتب المتابعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يحقق حسن سير العمل، ويواكب توجيهات وزارة الأوقاف في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير والارتقاء بالمنظومة الدعوية والإدارية.

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد