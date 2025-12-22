وكيل أوقاف بني سويف يتابع سير العمل ويشدد على سرعة إنجاز الملفات ومراعاة الدقة والضبط والإتقان

اجتمع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، اليوم ، بمدير شؤون الإدارات، ومسؤول مكتب المتابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، والوقوف على مستوى الأداء، ومتابعة انتظام العمل بالمساجد، وإنجاز الملفات المطلوب الانتهاء منها في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، ناقش فضيلته آليات المتابعة الميدانية للمساجد، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة اليومية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والدعوي.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي أن المرحلة الحالية تتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة إنجاز الملفات دون تأخير، مع الالتزام الكامل بالدقة وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن حسن الأداء والانضباط الوظيفي هما الأساس للارتقاء بالعمل الدعوي وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.

كما وجّه فضيلته بضرورة التواصل المستمر بين الإدارات ومكتب المتابعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يحقق حسن سير العمل، ويواكب توجيهات وزارة الأوقاف في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير والارتقاء بالمنظومة الدعوية والإدارية.