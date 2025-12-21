قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يلتقي محافظ المنطقة الروتارية لبحث وتنفيذ مبادرات نوعية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

التقى الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه ، الدكتور حسام فرحات محافظ المنطقة الروتارية 2451_مصر، وذلك على رأس وفد من الروتاري ضم :الدكتورة هبة عبد العظيم _ رئيس نادي بني سويف، أماني الشناوي سكرتير المنطقة، الدكتور أحمد فؤاد منسق مساعدى محافظين، الدكتور مصطفى ثروت ، أكمل شكري مساعدي  محافظ المنطقة، الدكتورة منى المليجي رئيس نادي مستقبل الفيوم،عباس يس عضو النادي،بجانب الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

رحب محافظ بني سويف بأعضاء أندية الروتاري ، في زيارتهم لبني سويف، والتي تأتي في إطار بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في  تنفيذ عدد من المبادرات  في المجالات التنموية و الخدمية، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في مجال تعظيم دور ومكانة المجتمع المدني والذي توج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي بمشاركة عشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية على المستويين المحلي والمركزي،بهدف تعظيم العائد من الجهود المجتمعية، والعمل على تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات وتحقيق النفع العام

فيما استعرض الدكتور حسام فرحات ،أنشطة وجهود أندية المنطقة الروتارية، والتي تتمثل في تنفيذ  حزمة من المبادرات والفعاليات في كافة المجالات بمختلف محافظات مصر، خاصة مجالات :ريادة الأعمال وتدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ، والتشجير ،تنظيم قوافل طبية،التعليم ومحو الأمية ،تحسين بيئة السكن من خلال إعادة إعمار وتطوير المنازل بالقرى  والمناطق الأكثر احتياجاً ، بجانب تنفيذ عدة برامج لتنمية المرأة  وغيرها من المجالات التنموية والخدمية التي تستهدف العديد من فئات وشرائح المجتمع ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

من جهته كلف المحافظ مدير وحدة التنمية الاقتصادية،بالتنسيق مع أعضاء الروتاري ، لإعداد أجندة وخطة عمل مقترحة تتضمن المجالات التي سيتم تدعيم التعاون فيها مع التأكيد على عنصري الاستدامة والمتابعة ، ووفق محددات وأُطر وقطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة منذ ديسمبر 2020  والتي تقوم على 3 محاور تشمل: تحسين مستوى الخدمات ،تحقيق التنمية الاقتصادية ،الحوكمة، مشيرا إلى أنه بني سويف تجنى  في الوقت الراهن ثمار تلك  الاستراتيجية القائمة على عناصر التخطيط العملي الجيد ، والمبادأة والتفكير خارج الصندوق  واستغلال المزايا النسبية ، وهو ما تجسد في تنفيذ سلسلة من المشروعات النوعية في القطاعات الاستراتيجية الستة (الزراعة،الصناعة،السياحة،الاتصالات،النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة)، بجانب تحسُّن مؤشرات مواجهة البطالة  والفقر، ومحو الأمية ،و دعم جهود مواجهة الزيادة السكانية وغيرها من المؤشرات

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور حسام فرحات  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف درع المنطقة الروتارية 2451_مصر، تقديرا لدعمه أنشطة وجهود أندية الروتاري وما تقدمه من خدمات مجتمعية لأبناء المحافظة، مثمنا الدور  الذي تقوم به أندية الروتاري ومشاركته الواضحة لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


