طب بني سويف تعلن الفائزين في مسابقة وحدة الأبحاث الطلابية

أعلنت كلية الطب البشري نتائج مسابقة وحدة الأبحاث الطلابية، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني حامد الدسوقي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة سمراء حسين وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين الحسيني وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتنظيم العام للدكتور أحمد يحيى أستاذ مساعد الباطنة والمناعة والروماتيزم.


وأوضح الدكتور طارق علي أن إعلان النتائج جاء خلال احتفالية عكست مستوى التطور والتميز البحثي لدى طلاب الكلية، حيث قدّم الطلاب عدداً من الأبحاث العلمية المتميزة التي تؤكد وعيهم بأهمية البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع والمنظومة الطبية، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة البحثية الطلابية، ولا تهدف فقط إلى تخريج أطباء أكفاء مهنياً، بل إعداد “طبيب باحث” يمتلك أدوات العلم الحديثة وقادراً على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية المعاصرة، مؤكداً أن دعم البحث العلمي الطلابي يمثل استثماراً حقيقياً في المستقبل.

من جانبه، وجه الدكتور هاني حامد رسالة تحفيزية للطلاب، أثنى فيها على جهودهم ومستوى الانضباط والشغف الذي ظهر خلال المسابقة، مؤكدة أن الروح التنافسية الإيجابية والتنظيم المتميز يعكسان صورة مشرفة لطلاب كلية الطب بجامعة بني سويف، وأن الكلية مستمرة في تقديم الدعم الكامل لهم لضمان استمرار تميزهم العلمي والبحثي.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي: حصل على المركز الأول فريق Avengers – وحصل على درع المسابقة وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه، وحصل على المركز الثاني فريق Quadnexus – وجائزة مالية قدرها 700 جنيه، وحصل على المركز الثالث فريق Candydates – وجائزة مالية قدرها 500 جنيه.

كما احتفت الكلية بإنجاز متميز تمثل في نشر فريق بحثي طلابي بحثاً علمياً في مجلة دولية مصنفة Q1، وهو ما يمثل إنجازاً علمياً يعكس جودة البيئة البحثية داخل الكلية والالتزام بالمعايير العالمية في إعداد وبناء الأبحاث العلمية، مؤكدة استمرار دعمها لكل المبادرات التي تعزز مكانة جامعة بني سويف على الخريطة البحثية محلياً ودولياً.

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
