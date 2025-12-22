قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استنفار أمني بواشنطن: الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار بقلب العاصمة
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يلتقي محافظ المنطقة الروتارية.. ضبط 5 أطنان ردة دون فواتير.. و5 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


محافظ بني سويف يلتقي محافظ المنطقة الروتارية لبحث وتنفيذ مبادرات نوعية
التقى الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه ، الدكتور حسام فرحات محافظ المنطقة الروتارية 2451_مصر، وذلك على رأس وفد من الروتاري ضم :الدكتورة هبة عبد العظيم _ رئيس نادي بني سويف، أماني الشناوي سكرتير المنطقة، الدكتور أحمد فؤاد منسق مساعدى محافظين، الدكتور مصطفى ثروت ، أكمل شكري مساعدي  محافظ المنطقة، الدكتورة منى المليجي رئيس نادي مستقبل الفيوم،عباس يس عضو النادي،بجانب الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

رحب محافظ بني سويف بأعضاء أندية الروتاري ، في زيارتهم لبني سويف، والتي تأتي في إطار بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في  تنفيذ عدد من المبادرات  في المجالات التنموية و الخدمية، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في مجال تعظيم دور ومكانة المجتمع المدني والذي توج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي بمشاركة عشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية على المستويين المحلي والمركزي،بهدف تعظيم العائد من الجهود المجتمعية، والعمل على تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات وتحقيق النفع العام

تموين بني سويف: ضبط 5 أطنان نخالة خشنة "ردة" دون فواتير و5 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك
 أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية" تضمن القيام بحملات تموينية بمراكز الواسطى وبني سويف وسمسطا،وبالتنسيق مع إدارتي التجارة الداخلية والرقابة التموينية وإدارات التموين بالوحدات المحلية  في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

التحكم الذكي لترشيد الكهرباء.. ورشة عمل بكلية التكنولوجيا في بني سويف
نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم ورشة عمل بعنوان «أنظمة التحكم الذكية لترشيد استهلاك الكهرباء»، وذلك بإشراف الدكتور أبوالحسن عبدالموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مرفت رفعت، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور عصام حمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السيد ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد علي غالب ، رئيس قسم تكنولوجيا التحكم في العمليات؛ حاضر فيها الدكتور محمد البرلسي، المدرس بقسم تكنولوجيا التحكم في العمليات.

وأكد رئيس الجامعة أن الورشة تأتي ضمن فعاليات مسابقة «أفضل كلية رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لا سيما الهدف السابع المعني بـ «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، والهدف الحادي عشر الهادف إلى بناء «مدن ومجتمعات محلية مستدامة». حيث استُهلت الجلسات بتأصيل مفهوم الترشيد الذكي للطاقة وأهميته الاستراتيجية في مواجهة التحديات الراهنة بقطاع الكهرباء محليًا وعالميًا، مع استعراض الفروق الجوهرية بين الأساليب التقليدية والأنظمة الذكية التي تعتمد على الحساسات ووحدات التحكم لاتخاذ قرارات تلقائية في الزمن الحقيقي.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

