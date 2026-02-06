قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف على 696 مواطنًا بعدة مراكز وتحويل عشرات الحالات لاستكمال العلاج في قوافل مجانية في المنوفية

مروة فاضل

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية سلسلة من القوافل الطبية المتكاملة علي مدار الأسبوع الماضي بمراكز أشمون وقويسنا وبركة السبع، في نموذج يعكس تكامل الجهود لضمان تقديم رعاية صحية شاملة.

ففي مركز أشمون، تم تنظيم قافلتين طبيتين بقرية كفر الفرعونية وعزبة كرم، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 440 حالة في تخصصات الباطنة، العظام، الجلدية، الأنف والأذن، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، والقلب والقسطرة، مع تحويل نحو 60 حالة إلى مستشفى أشمون العام لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة.

كما شهدت قافلة وحدة طه شبرا – قويسنا توقيع الكشف على 134 حالة،وتحويل حالات لمستشفى قويسنا المركزي تنوعت بين الجراحة والأوعية الدموية، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، المسالك البولية، العظام، الباطنة، الجلدية، الأطفال، والصدر.

وفي مركز بركة السبع، قدمت قافلة وحدة الدبايبة خدماتها الطبية لـ122 حالة في تخصصات الأنف والأذن، الجراحة، النساء، الجلدية، والعظام، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ25 سيدة، مع تحويل 41 حالة للتدخلات الطبية والمتابعة بمستشفى بركة السبع المركزي .

وبذلك يصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم تقديم الخدمة الطبية لهم خلال الأسبوع إلى 696 حالة، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج رعاية متقدمة إلى المستشفيات المختصة، مع توعية المستفيدين بالخدمات الصحية والمبادرات المتاحة لضمان استمرارية العلاج.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن تكثيف القوافل الطبية يأتي في إطار استراتيجية المديرية للوصول بالخدمة الصحية إلى كل مواطن داخل قريته، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المرضى، وتسريع حصولهم على التشخيص والعلاج المناسب. وأضاف أن المديرية مستمرة في دعم وتوسيع نطاق القوافل الطبية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في إتاحتها لجميع أبناء المحافظة.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بالمنوفية استمرار تنفيذ هذه القوافل كأحد المحاور الرئيسية لدعم المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية لائقة وشاملة للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

