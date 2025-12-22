قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
«أخلاق البيع».. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر للفتوى لضبط الأسواق وتعزيز القيم

عبد الرحمن محمد

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن إطلاق حملة تثقيفية توعوية جديدة بعنوان «أخلاق البيع»، تهدف إلى تعزيز قيم الصدق والأمانة والشفافية في المعاملات التجارية، وحثّ التجار والمستهلكين على الالتزام بالمعايير الشرعية والأخلاقية في البيع والشراء.

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحملة تسعى إلى بيان أهمية الصدق في التجارة ورفع الضرر عن الناس، مع التحذير من استغلال حاجاتهم أو الإضرار بهم من خلال المبالغة في الأسعار أو التدليس، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط السوق والمعاملات، امتثالًا لتعاليم الإسلام وأحاديث النبي ﷺ.

كما تتناول الحملة بيان الجزاء المترتب على الالتزام بأخلاق البيع، وما يحققه ذلك من سعة في الرزق ودوام البركة في المال، إلى جانب تسليط الضوء على الأضرار الناتجة عن الغش واستغلال الأزمات، والدعوة إلى مراعاة حقوق الآخرين في المعاملات المالية.

وأشار المركز إلى إمكانية متابعة الحملة عبر منافذه الإلكترونية المختلفة، والاطلاع على المواد التثقيفية والإرشادية التي توضح ضوابط البيع والمعاملات المالية النزيهة.

من ناحية أخرى استقبل أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا عُمانيًّا برئاسة الدكتور طلال بن خليفة، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، ويضم عددًا من القيادات الدينية بالوزارة، إلى جانب ممثلة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وبحضور ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الأزهر في تدريب وبناء قدرات القادة الدينيين في مجال التربية الإيجابيَّة، وتوسيع دائرة الشراكة، وتعزيز المواءمة بين التجارب الرائدة للأزهر والسياق العُماني، وتقدير الجهود المبذولة في دعم مسارات الوعي الأسري وترسيخ التربية الإيجابيَّة داخل المجتمع.

فطيرة بطاطس بالبيض
ازالة تعدي
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
