وكيل الأزهر ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد ويشيد بعطائه الدعوي

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الدعوي والفكري.

وأكد وكيل الأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفقيد قدّم نموذجًا دعويًا ثريًا ومؤثرًا، تنوّعت أدواته بين الخطابة والدعوة والتأليف، إلى جانب حضوره المجتمعي الفاعل، ما جعله قدوة يُحتذى بها في خدمة الدعوة إلى الله.

وأعرب الدكتور الضويني عن رجائه أن يكون ما قدّمه الشيخ الراحل من جهد وسعي نبراسًا لمن يأتي بعده من الدعاة، ونورًا له بين يدي الله يوم القيامة، متقدمًا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه.

ودعا وكيل الأزهر اللهَ تعالى أن يتقبّل الشيخ منصور الرفاعي عبيد في الصالحين، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يُخلِفَه في عقبه خير خلف، مختتمًا نعيه بقوله: «وإنا لله وإنا إليه راجعون».



وأقيمت بعد صلاة الظهر اليوم صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مساجد الجمهورية الأسبق، بمسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، عقب صلاة الظهر.

حضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والمشايخ وجموع من المصلين، إلى جانب أهالي الفقيد ومحبيه، لتوديع أحد أعمدة العمل الدعوي والخدمي في الوزارة.

وكانت أسرة الشيخ منصور الرفاعي عبيد قد أعلنت وفاته يوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب في خدمة بيوت الله وتنظيم العمل الدعوي على مستوى الجمهورية، تاركًا إرثًا علميًا ودعويًا غنيًا من المؤلفات والبرامج التي أسهمت في إثراء المكتبة الإسلامية.