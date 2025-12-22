قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تهجير العائلات
حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة في الأسواق المصرية
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة

الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي
شيماء جمال

شارك الأزهر الشريف، في الاحتفالية المقامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والتي عُقدت تحت عنوان «إرث يتجدد وخط يتألق»، وذلك في إطار حرصه الدائم على خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها الثقافي والحضاري.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بجناح خاص، تأكيدًا لدوره التاريخي والريادي في حفظ اللغة العربية ونشر علومها، باعتباره أحد أبرز المؤسسات العلمية التي حملت لواء العربية عبر القرون.

وتتضمن مشاركة الأزهر تنظيم ورش متخصصة لفن الخط العربي، تسهم في إبراز جماليات اللغة العربية وقيمتها الفنية والتراثية، إلى جانب تنظيم جولة ثقافية لطلاب الأزهر داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، للتعريف بتاريخ الحضارة المصرية ودورها الممتد في تشكيل الوعي الثقافي والإنساني.

اليوم العالمي للغة العربية الأزهر إرث يتجدد وخط يتألق اللغة العربية الخط العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

البنك المركزي

النائب عامر الشوربجي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتحسين مؤشرات الدين وتعزيز النمو الاقتصادي

النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

نائب: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة تشريعية مهمة لتطوير المنظومة

النائبة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ

غادة البدوي: قانون نقابة المهن الرياضية يعيد ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد