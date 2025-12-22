الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة

شارك الأزهر الشريف، في الاحتفالية المقامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والتي عُقدت تحت عنوان «إرث يتجدد وخط يتألق»، وذلك في إطار حرصه الدائم على خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها الثقافي والحضاري.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بجناح خاص، تأكيدًا لدوره التاريخي والريادي في حفظ اللغة العربية ونشر علومها، باعتباره أحد أبرز المؤسسات العلمية التي حملت لواء العربية عبر القرون.

وتتضمن مشاركة الأزهر تنظيم ورش متخصصة لفن الخط العربي، تسهم في إبراز جماليات اللغة العربية وقيمتها الفنية والتراثية، إلى جانب تنظيم جولة ثقافية لطلاب الأزهر داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، للتعريف بتاريخ الحضارة المصرية ودورها الممتد في تشكيل الوعي الثقافي والإنساني.