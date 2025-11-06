حسين الشحات يحتفل بتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر

أعرب حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية بكأس السوبر المصري.

واكد حسين الشحات عبر قناة أون سبورت 2" الحمدلله فوز مهم كنا بحاجة إليه كان ممكن نزود الأهداف، لكن لما يحالفنا الحظ والحمدلله على الفوز في النهاية ولا يوجد فرق بين الاساسي والاحتياطي. "

وأضاف الشحات" انا في مرحلة التأهيل وقدمت إلى الإمارات لبدء فترة التأهيل هنا، ولأساند زملائي وكلنا مركزين على البطولة لأننا محتاجين البطولة في هذه الفترة"

وتابع “ تنظيم الإمارات لا خلاف عليه ونادي العين بيتي وملعبي وتألقت معهم ومع الجماهير وسعيد بالتواجد معهم الآن والزمالك فريق جماهيري وكبير”.