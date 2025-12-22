بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف الحكم الدولي أحمد الغندور بعد استبعاده من القائمة الدولية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "بعد استبعاده من القائمة الدولية الحكم الدولي أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم".

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين في عام 2025 والتي ضمت حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير.

وعلى صعيد الحكام المساعدين ضمت القائمة الدولية محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن وآمال حسن حسين.

وضمت القائمة الدولية حكام تقنية الفيديو "VAR" محمود عاشور، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود أبو الرجال وعبد العزيز السيد.

كما ضمت القائمة الدولية حكام كرة الصالات أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل وطارق عبد السلام وحكام الكرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري ومحمد عزازي.