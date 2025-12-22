قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
رياضة

بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم

أحمد الغندور
أحمد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف الحكم الدولي أحمد الغندور بعد استبعاده من القائمة الدولية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "بعد استبعاده من القائمة الدولية الحكم الدولي أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم".

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين في عام 2025 والتي ضمت حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير.

وعلى صعيد الحكام المساعدين ضمت القائمة الدولية محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن وآمال حسن حسين.

وضمت القائمة الدولية حكام تقنية الفيديو "VAR" محمود عاشور، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود أبو الرجال وعبد العزيز السيد.

كما ضمت القائمة الدولية حكام كرة الصالات أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل وطارق عبد السلام وحكام الكرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري ومحمد عزازي.

القائمة الدولية أحمد الغندور خالد الغندور الحكم الدولي أحمد الغندور

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

خرج ولم يعد

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

الزمالك لبس نفسه.. قصة أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

محمد رمضان

مسابقة بـ 50 ألف جنيه.. نمبر وان يكشف مفاجأة بأغنية بيب بيب

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

