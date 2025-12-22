نستعد بقوة للعرب وإفريقيا.. سلة الكراسي المتحركة حققت طفرة تاريخية

أكد المهندس عادل سليم نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أن الاتحاد يعمل منذ اليوم الأول على تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف توسيع قاعدة اللعبة، وزيادة عدد الفرق، وخلق أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على المنافسة قاريا ودوليا.

وقال سليم في تصريحات صحفية، إن الاتحاد بدأ مهمته قبل سنوات قليلة بـ 7 فرق فقط ومتوسط أعمار مرتفع وصل إلى 42 عامًا، وهو معدل كبير مقارنة بما هو معمول به عالميًا، مما جعل تطوير القاعدة العمرية أولوية قصوى.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن العمل على ضم الناشئين والناشئات إلى المنظومة كان خطوة محورية، حيث نجح الاتحاد في إدخال فرق ناشئين وبناء قاعدة شابة للمرة الأولى، إضافة إلى تدشين منتخب مصر تحت 23 عامًا الذي شارك في بطولة إفريقيا وحقق مركز الوصافة.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس توجه الاتحاد نحو الاستثمار في الأجيال الصغيرة، باعتبارها الأساس الحقيقي لرفع مستوى اللعبة خلال السنوات المقبلة.

وأشار سليم إلى أن منظومة اللعبة تشهد توسعًا غير مسبوق، حيث تضم المنافسات حاليًا 12 فريقًا، على أن تنضم أربعة أندية جديدة مع بداية العام المقبل، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بعدد الفرق قبل سنوات قليلة.

وفيما يتعلق بالجانب النسائي، أكد أنه يوجد حاليًا فريقان للسيدات ضمن المنظومة المحلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع شرطًا واضحًا لدعم الأندية بالكراسي المتحركة استعدادًا لبطولة 2026، من أجل تعزيز مشاركة السيدات في البطولات المحلية والدولية.

وتحدث سليم عن مشاركات مصر الخارجية، حيث تستعد المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولة العربية بالكويت في يناير المقبل، في منافسة قوية منتظرة مع منتخبي الإمارات والكويت.

كما يجهز الاتحاد للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم والمقرر إقامتها في أنجولا، وسط توقعات بمواجهات صعبة أمام منتخبات المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا.

وكشف نائب رئيس الاتحاد عن واحدة من أكبر التحديات التي تواجه توسيع قاعدة ممارسة اللعبة داخل مصر، وهي ارتفاع تكلفة الكراسي المتحركة الرياضية، حيث يصل سعر الكرسي الواحد إلى 2000 يورو، وهو رقم يفوق قدرات العديد من الأندية.

وقال سليم: الكرسي من المفترض أن يستمر من 3 إلى 4 سنوات فقط، لكن في مصر بنستخدمه لـ 20 سنة وده بسبب محدودية الإمكانيات.

وأكد أن الاتحاد يسعى بكل قوة للتغلب على الأزمة عبر جلب رعاة وشركاء داعمين للعبة، إلى جانب التعاون مع وزارة التضامن لتوفير حلول تخدم اللاعبين والأندية على حد سواء.