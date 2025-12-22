الزمالك يتمسك بـ حسام عبد المجيد ويكشف تطورات ملف الاحتراف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
وسط الاهتمام المتزايد بالمدافع الدولي الشاب بعد تألقه مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر حسم نادي الزمالك موقفه من رحيل حسام عبد المجيد خلال الفترة الحالية مؤكدا أنه لا تفريط فيه خلال يناير مع بقاء الباب مفتوحا لاحتمالية خوض اللاعب تجربة الاحتراف الأوروبي في المستقبل حال وصول العرض المناسب.

 الإدارة البيضاء بدأت في الاستعداد لأي سيناريو محتمل سواء بالحفاظ على اللاعب أو تجهيز بدائل محلية لتعويضه في الخط الخلفي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من رحيل المدافع الدولي حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة وخوضه تجربة الاحتراف الخارجي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لا تمانع مبدئيًا رحيل اللاعب حال وصول عرض رسمي يحقق الفائدة الفنية والمادية للنادي إلا أن مجلس الإدارة حسم موقفه في الوقت الحالي وقرر الإبقاء على عبد المجيد وعدم التفريط فيه خلال يناير رغم الضغوط المالية. 

وأضاف المصدر أن النقاش حول رحيله قد يُطرح مجددًا بنهاية الموسم حال تحسن الأوضاع المالية ووصول عرض مناسب.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك حددت شرطًا ماديًا للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو عرض لا يقل عن 2 مليون دولار مشيرًا إلى أن عقد اللاعب المتبقي لعامين يمنح النادي قوة تفاوضية سواء لتمديد العقد بشروط جديدة أو لتحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام المتزايد بالمدافع الشاب بعد تألقه مع الزمالك ومنتخب مصر ما جعله محط أنظار عدة أندية خارجية.

عبد المجيد: الاحتراف الأوروبي هدفي الوحيد

وأكد المصدر أن المدافع حسام عبد المجيد أوضح لإدارة الزمالك أن اللعب لأي نادي داخل مصر غير مطروح بالنسبة له، وأن طموحه ينحصر في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي وبناء مسيرة قوية خارج القارة الإفريقية، خاصة مع كونه أحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الوطني.

عروض محتملة بعد أمم إفريقيا

ومن المتوقع أن تتلقى إدارة الزمالك عروضًا رسمية لضم اللاعب عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب حيث يعد عبد المجيد من العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب، مما يعزز فرص تسويقه خارجيًا.

الزمالك يستعد بخيارات محلية لتعويض رحيله

في إطار الاستعداد لأي تطورات محتملة، وضعت إدارة الزمالك عدة أسماء محلية لتعويض رحيل عبد المجيد حال حدوثه، وجاء أبرزها:

هادي رياض بتروجت: يعد من أبرز المدافعين في الدوري المصري وحظي بإشادة داخل أروقة الزمالك ويعد الخيار الأول لتعويض عبد المجيد.

كالوشا إنبي: يمتاز بالصلابة الدفاعية والقوة البدنية ويعد من العناصر الشابة الواعدة في الدوري المصري.

مصطفى الزناري  الاتحاد السكندري: يلعب حاليا معارا للاتحاد السكندري وإمكانية استعادته قائمة لدعم الخط الخلفي للفريق الأبيض خلال يناير.

