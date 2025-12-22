شقيقها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت إقتحام رجال الشرطة لمسكنها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بإحدى الحسابات، بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام قوة أمنية بالإسكندرية بإقتحام مسكنها والتعدى عليها بالضرب والسب دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم إستهداف شقيق صاحبة الحساب الظاهرة بمقطع الفيديو ( عنصر جنائي من متجري المواد المخدرة "سبق اتهامه والحكم عليه فى 13 قضية أبرزها "مخدرات – سرقة – ضرب – حريق" - مقيم بدائرة القسم)، وتبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه فى إطار من الشرعية والقانون دون حدوث أية تجاوزات لم يتم العثور على ثمة مواد مخدرة .

وبتاريخ 21 الجارى أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، كما تم ضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة القسم ) وبسؤالها أقرت بإدعائها الكاذب لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



