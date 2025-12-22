مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم موتوسيكلين بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، إثر تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة رفاعة الطهطاوي بقرية عرب العوامر، بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

بلاغ بالحادث



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة رفاعي الطهطاوي ووجود حالة وفاة ومصابين.

جثة و 3 مصابين

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم دراجتين ناريتين أسفر الحادث عن مصرع محمد مرشدي عيد محمد، 13 عامًا، بينما أصيب كلا من محمد مصطفى عمر ،11 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و عيسى مصطفى عمر 10 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج، و جمال مرشدي عيد، 16 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.