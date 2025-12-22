قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تهجير العائلات
حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة في الأسواق المصرية
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم موتوسيكلين بأسيوط

إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، إثر تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة رفاعة الطهطاوي بقرية عرب العوامر، بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

بلاغ بالحادث 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة رفاعي الطهطاوي ووجود حالة وفاة ومصابين.

جثة و 3 مصابين 

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم دراجتين ناريتين أسفر الحادث عن مصرع محمد مرشدي عيد محمد، 13 عامًا، بينما أصيب كلا من محمد مصطفى عمر ،11 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و عيسى مصطفى عمر 10 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج، و جمال مرشدي عيد، 16 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.


وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج. 
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أسيوط تصادم تصادم دراجتين ناريتين مركز أبنوب مركز شرطة أبنوب حادث تصادم دراجتين ناريتين

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

فوز الدكتور شريف الجبلي برئاسة مجلس إدارة الغرفة بالتزكية

غرفة الصناعات الكيماوية تعلن فوز شريف الجبلي برئاسة الغرفة بالتزكية لدورة 2025–2029

د. علاء عبد المجيد رئيسًا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان.. وتشكيل هيئة المكتب

علاء عبد المجيد رئيسا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان

رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يقوم بجولة ميدانية لمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بشارع السنترال

رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشارع السنترال

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

