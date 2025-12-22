قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بسبب تأجير شقة.. سائق يقتل زوج شقيقته بالخانكة

إبراهيم الهواري

شهدت قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حدوث مشادة كلامية بين سائق وزوج شقيقته، تحولت لمشاجرة بسبب خلافات عائلية على شقة ميراث، ليقوم الأول باستخدام "شومة"، والتعدي على الثاني بالضرب حتي أنهي حياته غارقا في دماءه، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد من مستشفى الخانكة بوصول المدعو "خالد م ا ح"،  مصابًا بسحجات بالصدر وكدمات بالظهر، في حالة حرجة، ولم يستجب لمحاولات الإسعاف ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه ويدعي "حمدى ع ط"، 39 سنة، سائق، ومقيم قرية القلج مركز الخانكة، على خلفية خلافات أسرية حول تأجير شقة ميراث.
 

وكشفت زوجة المجني عليه، وتدعى "محاسن ع ط"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة القلج مركز الخانكة، قررت أنها كانت متوجهة لتأجير شقتها الكائنة بمنزل والدتها، إلا أنها فوجئت بشقيقها المتهم يعترض طريقها ويمنعها من تأجير الشقة، وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء، وتدخل الأهالي لفض الخلاف، قبل أن يغادر المتهم المكان مهددا بالعودة، ثم عادت هي إلى منزلها، ثم فوجئت بتجمع الأهالي وصراخهم، وأخبروها بأن شقيقها صعد إلى الشقة واعتدى على زوجها بالضرب مستخدما "شومة"، وعندما صعدت وجدته ملقى على الأرض لا يستطيع الحديث، فحاول الأهالي نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 29970 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.

القليوبية محافظة القليوبية الخانكة المباحث الجنائية مديرية أمن القليوبية

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

