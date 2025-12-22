بسبب تأجير شقة.. سائق يقتل زوج شقيقته بالخانكة

شهدت قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حدوث مشادة كلامية بين سائق وزوج شقيقته، تحولت لمشاجرة بسبب خلافات عائلية على شقة ميراث، ليقوم الأول باستخدام "شومة"، والتعدي على الثاني بالضرب حتي أنهي حياته غارقا في دماءه، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد من مستشفى الخانكة بوصول المدعو "خالد م ا ح"، مصابًا بسحجات بالصدر وكدمات بالظهر، في حالة حرجة، ولم يستجب لمحاولات الإسعاف ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه ويدعي "حمدى ع ط"، 39 سنة، سائق، ومقيم قرية القلج مركز الخانكة، على خلفية خلافات أسرية حول تأجير شقة ميراث.



وكشفت زوجة المجني عليه، وتدعى "محاسن ع ط"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة القلج مركز الخانكة، قررت أنها كانت متوجهة لتأجير شقتها الكائنة بمنزل والدتها، إلا أنها فوجئت بشقيقها المتهم يعترض طريقها ويمنعها من تأجير الشقة، وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء، وتدخل الأهالي لفض الخلاف، قبل أن يغادر المتهم المكان مهددا بالعودة، ثم عادت هي إلى منزلها، ثم فوجئت بتجمع الأهالي وصراخهم، وأخبروها بأن شقيقها صعد إلى الشقة واعتدى على زوجها بالضرب مستخدما "شومة"، وعندما صعدت وجدته ملقى على الأرض لا يستطيع الحديث، فحاول الأهالي نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 29970 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.