تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي السوبر المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الأحد المقبل الذي يحتضن مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تأهل الزمالك

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

صعود الأهلي

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت أكثر من 4 فرص محققة.

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول برأسية حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا في الشوط الأول قبل أن يضيف جراديشار هدف التقدم في الشوط الثاني.

