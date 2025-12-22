قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير

رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، لجلسة 15 فبراير المقبل، لحضور علاء حسانين من محبسه.


قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.

وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.

وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

المحكمة الاقتصادية براءة رجل الأعمال حسن راتب رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين قضية الآثار الكبرى النيابة العامة

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

