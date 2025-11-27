قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
حوادث

22 ديسمبر.. نظر الاستئناف على براءة رجل الأعمال حسن راتب في غسل الأموال

رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال، المعروفة بقضية "الآثار الكبرى".

قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".

وقررت الدائرة 3 بالمحكمة الاقتصادية براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.

كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وتهريبها.

أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه من حصيلة الأنشطة غير المشروعة، عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، فضلًا عن ضخ استثمارات في شركات صناعية وتجارية.

كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع، وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذها.

يُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه.

