قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد يسخر: عدي الدبّاع وأشرف داري جايين يتعالجوا في مصر

الدباغ
الدباغ
يارا أمين

سخر اللاعب السابق إبراهيم سعيد من أداء بعض اللاعبين الأجانب، بعد تعرضهم لإصابات، وتحديدًا بعد إصابة عدي الدباغ لاعب الزمالك في مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عدي الدباغ وأشرف داري جايين يتعالجوا من الإصابات في مصر.”

ما زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز حتى الدقيقة 70، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة منذ انطلاقه، أبرزها إصابتان مؤثرتان في صفوف الفريقين.

فقد كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تعرض المدافع محمود مرعي لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول، ليغادر أرض الملعب ويحل بدلاً منه القائد علي جبر مع بداية الشوط الثاني. وأكد المنيري أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة.

وفي المقابل، اضطر الزمالك لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 40 بعد إصابة المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ بشد عضلي، ليشارك أحمد شريف بديلًا له.

إبراهيم سعيد فيسبوك عدي الدباغ أشرف داري بيراميدز محمود مرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد