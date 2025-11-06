إبراهيم سعيد يسخر: عدي الدبّاع وأشرف داري جايين يتعالجوا في مصر

سخر اللاعب السابق إبراهيم سعيد من أداء بعض اللاعبين الأجانب، بعد تعرضهم لإصابات، وتحديدًا بعد إصابة عدي الدباغ لاعب الزمالك في مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عدي الدباغ وأشرف داري جايين يتعالجوا من الإصابات في مصر.”

ما زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز حتى الدقيقة 70، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة منذ انطلاقه، أبرزها إصابتان مؤثرتان في صفوف الفريقين.

فقد كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تعرض المدافع محمود مرعي لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول، ليغادر أرض الملعب ويحل بدلاً منه القائد علي جبر مع بداية الشوط الثاني. وأكد المنيري أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة.

وفي المقابل، اضطر الزمالك لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 40 بعد إصابة المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ بشد عضلي، ليشارك أحمد شريف بديلًا له.