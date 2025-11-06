الدقيقة 70 تعادل مستمر وإصابتان في نصف نهائي السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز

ما زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز حتى الدقيقة 70، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة منذ انطلاقه، أبرزها إصابتان مؤثرتان في صفوف الفريقين.



فقد كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تعرض المدافع محمود مرعي لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول، ليغادر أرض الملعب ويحل بدلاً منه القائد علي جبر مع بداية الشوط الثاني. وأكد المنيري أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة.

وفي المقابل، اضطر الزمالك لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 40 بعد إصابة المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ بشد عضلي، ليشارك أحمد شريف بديلًا له.

وجاء تشكيل بيراميدز في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – كريم حافظ – محمود زلاكة

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو"، مروان حمدي.