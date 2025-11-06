قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في فيديو ضرب مدرس لطلبة بفناء مدرسة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي
سميرة أحمد: أمي دعتلي زمان وقالتلي هتبقي نجمة .. ومشواري الفني أحلى حاجة حصلت
الدقيقة 70 تعادل مستمر وإصابتان في نصف نهائي السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز

حمزة شعيب

ما زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز حتى الدقيقة 70، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة منذ انطلاقه، أبرزها إصابتان مؤثرتان في صفوف الفريقين.


فقد كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تعرض المدافع محمود مرعي لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول، ليغادر أرض الملعب ويحل بدلاً منه القائد علي جبر مع بداية الشوط الثاني. وأكد المنيري أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة.

وفي المقابل، اضطر الزمالك لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 40 بعد إصابة المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ بشد عضلي، ليشارك أحمد شريف بديلًا له.

وجاء تشكيل بيراميدز في المباراة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي
الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – كريم حافظ – محمود زلاكة
الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو"، مروان حمدي.

الزمالك بيراميدز كأس السوبر

