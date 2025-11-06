محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025، حيث شهدت القائمة واجد العديد من اللاعبين الكبار من مختلف أنحاء العالم.

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025

وجاءت القائمة التي أعلن عنها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والتي ترأسها محمد صلاح على النحو التالي: