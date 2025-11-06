محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025، حيث شهدت القائمة واجد العديد من اللاعبين الكبار من مختلف أنحاء العالم.
محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025
وجاءت القائمة التي أعلن عنها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والتي ترأسها محمد صلاح على النحو التالي:
- محمد صلاح (ليفربول)
- باركولا (باريس سان جيرمان)
- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)
- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)
- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)
- جيوكيريس (أرسنال)
- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
- إيزاك (ليفربول)
- هاري كين (بايرن ميونخ)
- كفارتسخيليا (باريس سان جيرمان)
- ليفاندوفسكي (برشلونة)
- مارتينيز (إنتر ميلان)
- مبابي (ريال مدريد)
- ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)
- رافينيا (لاعب برشلونة)
- ريتيجوي (القادسية السعودي)
- رونالدو (النصر السعودي)
- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
- لامين يامال (برشلونة)