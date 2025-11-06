خالد الغندور يوجّه رسالة غامضة بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أثار الإعلامي خالد الغندور، حالة من الجدل بعد منشوره الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكتب الغندور: “من أحلى مسرحيات عادل إمام شاهد ماشافش حاجة”.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.