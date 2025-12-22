قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أسماء عبد الحفيظ

تصدر الحديث عن أناقة الفنانات المصريات والعرب قائمة اهتمامات متابعي السوشيال ميديا ومواقع الموضة خلال عام 2025، إذ لم تعد الإطلالات مجرد لمسات جمالية عابرة، بل أصبحت مؤشراً ينافس التريندات العالمية ويعكس تحولات الموضة في المنطقة، مع تفاعل واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء.

في السنوات الأخيرة، وخصوصاً خلال فعاليات العام الجاري، برزت مجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الفخامة العصرية واللمسة التقليدية، ما جعل أسماء عربية ومصرية تحتل مواقع بارزة في سجلات الأناقة والستايل، ويمكن رؤية ذلك في مهرجانات السينما الكبرى وفعاليات الموضة التي شهدت حضوراً لافتاً لـ نجوم الفن والإعلام الذين جمعوا بين جودة الإطلالة وتفاعل الجمهور.

تصدر المصريات قائمة الأناقة

ظهر اسم نيللي كريم في أكثر من مناسبة على السجادة الحمراء، بإطلالات فخمة من تصميمات عالمية مثل Tony Ward Couture، وكانت إطلالتها من بين الأكثر تداولا على منصات الموضة خلال فعاليات جوائز وأحداث فنية في المنطقة.

وأشاد خبراء الموضة بتناسق الألوان وقوة حضور التصميم الذي منحها طابعاً ملكياً في أسلوبها. 

ولم تغب ياسمين صبري عن دائرة الأناقة هذا العام، إذ تألقت في أكثر من مناسبة فنية بمهرجانات محلية وعربية، معتمدة على فساتين ذات خطوط عصرية وقصّات جذابة مزجت بين الألوان الهادئة والتفاصيل المبهرة. وحصدت صورها تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بـ اختيارها الرائع الذي يبرز أناقتها دون مبالغة، مما أكسبها مكانة بارزة بين الفنانات الأكثر أناقة في 2025.

ولا تقل هنا الزاهد عن ذلك، فقد تصدرت الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا بسبب اختيارها إطلالات أنيقة تجمع بين البساطة والجرأة الفنية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ما جعلها محط أنظار الكثيرين على تويتر وإنستجرام.

أما ياسمين رئيس، فقد أطلقت على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلالة كلاسيكية هادئة، أعاد إليها الجمهور لقب الأنيقة المتوازنة، نظراً إلى اختيارها ألواناً طبيعية وتصميمات مدروسة بعناية على السجادة الحمراء. 
حضور عربي قوي على منصات الموضة

إلى جانب الفنانات المصريات، لفتت درة الأنظار بإطلالة متدرجة الألوان بين البنفسجي والأحمر في جوائز Joy Awards التي عقدت في الرياض، مما ساهم في تصدر صورها قوائم التريند خلال الأيام الماضية. 

درة 


 كما لم تغب بلقيس أحمد عن المشهد الأنيق، حيث كانت إطلالتها في جوائز Fashion Trust Arabia من بين الأكثر تفاعلًا في تقارير جمهور الموضة، خصوصاً مع تنسيقات جريئة تجمع بين الأقمشة الفاخرة والألوان الجذابة في السجادة الحمراء. 
 

ولفريق المتابعة في الوطن العربي أثر بارز، إذ تصدرت هنا الزاهد ومايان السيد قائمة أجمل 100 وجه في العالم التي نشرتها مواقع عالمية خلال ديسمبر 2025، وهو مؤشر إضافي إلى انتشار جمالهما وأناقتهم بين الجمهور العالمي والعربي على حد سواء. 
 

ما الذي يميز إطلالات 2025؟

يربط خبراء الموضة بين اتجاهات عام 2025 وبين العودة للأناقة المدروسة والتركيز على التفاصيل، فبدلاً من التصاميم الصاخبة فقط، بدأت الإطلالات تتجه نحو تناغم الألوان مع الملمس والقصّات الهندسية الرقيقة التي تبرز تفاصيل الجسم بشكل راقٍ مع المحافظة على بصمة شخصية لكل نجمة.

كما لوحظ خلال تفكك صيحات هذا العام تبني عدد كبير من الفنانات لـ صيحات المكياج وتسريحات الشعر المتجددة التي تستلهمها من أهم المهرجانات العالمية مثل بافتا وغيرها، ما يعكس رغبة واضحة في المزج بين التراث والحداثة في شكل متكامل. 

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

